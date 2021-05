Kühbauer und die Schiedsrichter: "Ich kann es nicht mehr hören"

Kühbauers Einfühlungsvermögen in die Situation der Schiedsrichter neigt sich dem Ende zu. „Die 'Irren ist menschlich'-Geschichte kann ich mittlerweile nicht mehr hören.“

Auch auf Wernitznig war Kühbauer nicht gut zu sprechen. „Er hat es geschafft, dass er in Europa bekannt wird, wenn man das Feyenoord-Match hernimmt.“ Gegen die Niederländer hatte Wernitznig in der Europa League im vergangenen Herbst umstrittene Strafstöße herausgeholt.

Wernitznig selbst sah sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

VAR als Lösung?

Die unterschiedlichen Interpretationen lassen den Schluss zu, dass es auch in der kommenden Saison heftige Diskussionen über Schiedsrichter-Entscheidungen geben wird – obwohl dann der Video Assistent Referee (VAR) schon im Einsatz sein wird. Dennoch sind Kühbauers Erwartungen an das technische Hilfsmittel groß. „Ich bin heilfroh, wenn nächste Saison der VAR in Kraft tritt.“

Während Rapid an der Niederlage schwer zu kiefeln hatte, freute sich der WAC über eine gelungene Revanche für das Heim-1:8 gegen die Hütteldorfer vor fünf Wochen.

WAC glaubt an Platz 3

Durch den überraschenden Sieg mischen die Wolfsberger voll im Kampf um Platz drei mit, der LASK und Sturm sind nur jeweils einen Punkt entfernt. „Ich bin überzeugt, dass wir Dritter werden können. Eigentlich bin ich jetzt überzeugt, dass wir es auch werden“, meinte Trainer Roman Stary.