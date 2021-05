1:2 gegen den WAC: Rapid verliert und kämpft noch um Platz zwei

Durch einen Volley von Christopher Wernitznig hatten die Gäste, die in der Fremde wesentlich erfolgreicher sind als im Lavanttal, die erste Chance (13.).

Der Favorit wurde nur gefährlich, wenn mit Kombinationen die Mittelfeld-Raute des WAC ausgespielt werden konnte. Und das gelang in Hälfte eins nur zwei Mal. Als Marcel Ritzmaier freigespielt worden war, rutschte noch Michael Novak in den Schuss (17.). In Minute 34 endete die schönste Kombination bei Dejan Ljubicic. Der Schuss des Rapid-Kapitäns ging drüber.