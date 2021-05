SKN vor dem Abstieg: St. Pöltens Absturz mit langem Anlauf

Beim legendären 7:0 in Salzburg hat Peter Pacult die sich in der Rapid-Kabine ausbreitende Party-Stimmung beim Stand von 5:0 mit einer scharfen Pausen-Ansprache unterbunden. Erst als direkt nach Wiederanpfiff das 6:0 gelang, musste 2008 auch der Rapid-Trainer schmunzeln. Es ist also davon auszugehen, dass der 61-jährige Routinier nach dem 4:0 seiner Klagenfurter vor dem Relegationsrückspiel in St. Pölten erneut die richtigen Worte finden wird.