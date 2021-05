4:0-Kantersieg gegen St. Pölten: Klagenfurt greift nach Aufstieg

Wunderbar über links wurde in Minute 39 kombiniert, Pink schloss mit einem Heber zum 2:0 ab.

Baumgartner versuchte, mit einem Dreierwechsel und der Umstellung auf ein 4-3-3 zu retten, was noch zu retten war. Joker Ljubicic und zweimal Schmidt hatten die Chance auf den Anschlusstreffer.

Das dritte Tor wurde aber wieder von den 3.000 Fans im EM-Stadion bejubelt. Gkezos verwandelte nach unnötigem Maranda-Foul per Elfmeter zum 3:0 (72.). In Minute 91 sorgte Pink mit dem 4:0 wohl schon vor dem Rückspiel in der NV-Arena (17 Uhr) am Samstag für den St. Pöltner Abstieg.