Vertrag bis 2023: Rapid präsentiert Transfercoup Kevin Wimmer

"Ich war jetzt fast ein Jahrzehnt im Ausland und habe in mehreren großen Fußballländern sehr viel lernen dürfen. Zuletzt hatte ich viele Stationen in kürzerer Zeit, nun sehne ich mich nach einer etwas längerfristigen Aufgabe", wird Wimmer selbst zitiert, "Rapid ist für jeden österreichischen Fußballer eine große Nummer, der Verein hat in ganz Europa einen guten Namen. Ich freue mich, dass ich hier erstmals in der höchsten österreichischen Spielklasse mein Können unter Beweis stellen darf."

Barac-Ersatz

Barisic ist es damit nicht nur gelungen, den in Defensiv-Statistiken außergewöhnlich starken Mateo Barac mit einem passenden Spielertypen zu ersetzen, sondern auch noch Geld zu sparen. Linksfuß Wimmer ist mit weniger Gehalt zufrieden, als es zuletzt Barac bezogen hat. Der Kroate hat den wegen der Coronakrise angebotenen Gehaltskürzungen nicht zugestimmt und wird Hütteldorf nach drei Jahren mit wilden Auf und Abs ohne Ablöse verlassen.