Vor dem Kaltstart: Was Sie über die Frühjahrssaison wissen sollten

Das Fußball-Frühjahr beginnt mitten im Winter: Am Freitag, 19 Uhr, erfolgt der Anpfiff zu Rapid – Sturm. Es wird in dieser Corona-Saison sicher noch heiß hergehen. Der KURIER liefert zehn Fragen und Antworten:

Warum geht es bereits am Freitag los?

Weil die Zeit wegen der verschobenen EURO 2020 drängt: Die Endrunde beginnt am 11. Juni 2021. In der Bundesliga endet am 21. März der Grunddurchgang, zwei Monate später ist in Meister- und Qualifikationsgruppe Schluss. Die Saison wird mit dem Europa-League-Play-off am 30. Mai abgepfiffen. Nur zwei Wochen später spielt Österreich bei der EM schon gegen Nordmazedonien.

Wird es die spannendste Saison seit 2009/’10?

Vor elf Jahren hatten in der letzten Runde Austria und Rapid noch Chancen auf den Meistertitel, doch Salzburg siegte in Graz 2:0. Morgen geht es noch knapper ins zweite Saisondrittel: Salzburg und Sturm haben 25 Punkte, LASK und Rapid 24. In zehn Runden wartet die Punkteteilung als zusätzliche Chance auf Spannung.

Wofür können sich die Europacup-Starter qualifizieren?

Der Meister startet wieder im Play-off zur Champions League. Der Vizemeister beginnt in der Qualifikation zur Champions League – mit einer genommenen Hürde ist zumindest die Europa-League-Teilnahme fixiert. Der Cupsieg hat an Wert verloren: Es geht im Play-off zur Europa League los. Als Trostpflaster gäbe es die Gruppenphase der Conference League. Die beiden restlichen über die Liga qualifizierten Starter müssen in die Quali der neuen Conference League.