„Um ein Drittel weniger“: Conference League in Finanznöten?

Ruhig ist es um die Conference League. Dabei könnten im Herbst bis zu vier österreichische Vereine in der Gruppenphase des dritten UEFA-Bewerbs landen. Als Beispiel: Nach aktuellem Punktestand wären der LASK und Rapid die Kandidaten für den (langwierigen) Weg in die acht Gruppen der Conference League. Nur der Meister spielt keinesfalls im neuen Format mit. Um insgesamt 32 Startplätze geht es – so wie in der künftig elitäreren Europa League (bisher 48 Tickets).

Fest steht, dass der komplizierte Quali-Modus mit Blick auf kleinere Ligen gewählt wurde. Gespielt werden wird an Donnerstagen, parallel zur Europa League (18.45 bzw. 21 Uhr). Offen bleibt die wichtigste Frage: Wie viel gibt es zu verdienen?