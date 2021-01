Kein Medizincheck, kein Vollzug: Alaba noch nicht bei Real

Letzten Mittwoch erst schieden die Bayern im Pokal bei Holstein Kiel aus. Am Donnerstag flog Alaba mit der Mannschaft zurück nach Madrid, wo am Freitag und Samstag trainiert wurde. Am Sonntag spielte Österreichs Teamspieler beim 2:1-Sieg gegen Freiburg durch und auch am Montag absolvierte er das Regenerationstraining mit der Mannschaft in München.

Dementi auch vom Vater

Mittlerweile dementierte auch Alabas Vater George die Meldung aus der spanischen Hauptstadt: „Die Meldungen aus Spanien kann ich nicht bestätigen. Es ist noch nichts fix oder unterschrieben. Es gibt viele Interessenten“, sagte George Alaba der Bild-Zeitung.

Neben Real Madrid zeigen weiterhin auch Paris Saint-Germain, Manchester City und der FC Liverpool Interesse. Und dann gibt es beim FC Barcelona noch eine Präsidentschaftswahl am 24. Jänner, nach der auch die Katalanen wieder interessant werden könnten. Eine Anfrage des FC Chelsea wurde bereits abgelehnt.