"Reintesten" der Fans ins Stadion: Aus für die Geisterspiele?

Das große Problem könnte die absolute Obergrenze sein. Bislang wurde vergeblich darum gekämpft, Zuschauerzahlen prozentuell an die jeweilige Stadionkapazität anzupassen. Wiens Sportstadtrat Hacker (SPÖ) unterstützt diese Forderung. Sportminister Werner Kogler (Grüne) hingegen will die absoluten Grenzen beibehalten „bis es das Infektionsgeschehen zulässt, dass wir großzügig lockern können“. Problematisch sei nicht das Stadion, sondern das Rundherum, die Kontakte bei der An- und Abreise.

Grünes Minus-Geschäft

Wenn – trotz negativer Covid-Tests – nur rund 1.000 Fans in die Stadien kommen dürfen, werden wegen der Kosten nicht alle Vereine aufsperren. Als Beispiel: Rapid-Heimspiele waren auch mit 3.000 Zuschauern ein Minus-Geschäft. Noch dazu drohen Streitigkeiten: Wer darf rein – die treuesten Fans oder die VIPs, die mehr Geld bringen?

Für Vereine mit kleinem Stadion oder geringem Fan-Zuspruch könnte mit dem Lockdown aber auch die Zeit der Geisterspiele enden: Das Publikum darf sich „reintesten“.