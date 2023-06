Vor dem Duell mit Österreich: Wie heißen die Stars der Schweden?

Schwedens Trainer Janne Andersson spielte die Bedeutung des Duells mit Österreich am Dienstagabend (20.45 Uhr, ServusTV) bewusst herunter. Es sei nur das dritte von acht Spielen der EM-Qualifikation. „Wir dürfen das nicht überbewerten“, sagte der 60-Jährige.

Und doch könnte es schon wegweisend sein für sein Team, besonders dann, sollte Österreich gewinnen und in der Tabelle mit einem Spiel mehr auf zehn Punkte davonziehen. Die beiden bestplatzierten Teams in der Gruppe qualifizieren sich für die EM in Deutschland. Die Schweden haben vor dem Spiel in Wien gegen Belgien 0:3 verloren und Estland 5:0 besiegt. Zum Vergleich: Österreich erreichte in Belgien ein 1:1, besiegte Estland 2:1 und Aserbaidschan 4:1.

