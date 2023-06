Video vom Streit Ibrahimovic-Arnautovic aufgetaucht: "Warte in Schweden auf dich"

Ibrahimović und Arnautović liefen sich nach dem Match in dem Spielergang über den Weg. Der ÖFB-Teamstürmer hatte sein obligatorische Interview nach dem Match hinter sich, der Schwede war als Nächster vor dem Mikro dran. "Ich werde in Schweden auf dich warten", warf Ibrahimović in Bosnisch/Kroatisch/Serbisch seinem Gegenüber frech zu. "Na, komm sofort!", lautete der Konter des Wieners.

"Na, hier bist du zuhause, hier sind deine Freunde. Ich werde dich hier in Ruhe lassen", ließ "Ibra" Arnautović wissen. Es hörte sich eher so an, als wolle er ihn in seinem "Wohnzimmer" nicht bloßstellen. "Traust du dich etwa nicht? Weil du allein bist? Du traust dich nicht, oder?", ruft der ÖFB-Star dem Superstar aus Schweden gleich mehrmals zu. "Allein, allein, allein", bekräftigt Ibrahimović bevor er merkt, dass alles von der TV-Kamera aufgenommen wird. Dann dreht er sich ihr zu - mit dem Lächeln eines Lausbuben.