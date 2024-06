Video: Das ist das schönste Tor der Geschichte der Bundesliga

Der Fallrückzieher von Zlatko Junuzovic ist zum schönsten Tor in 50 Jahren Fußball-Bundesliga gewählt worden. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, erhielt der Treffer im April 2010 in einer Online-Abstimmung die meisten Stimmen von den Fans.

Junuzovic, damals Spielmacher bei der Wiener Austria, hatte sich gegen Mattersburg den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend mit der Brust angenommen, noch einmal hochgeschupft und per Fallrückzieher zum 5:1-Endstand verwandelt.