Schach Patt: Warum sich die Austria selbst blockiert

So gibt es seit geraumer Zeit Überlegungen und Bestrebungen der einen Seite, die investierten Anteile der anderen Seite rund um Sportvorstand Jürgen Werner zurückzukaufen, was vertraglich mittlerweile wieder möglich ist.

Die Struktur der Austria mit AG und Verein und diversen Gremien fördert freilich die Mitsprache vieler Mitglieder in Bereichen, in denen sie entweder gar nicht über die nötige Expertise oder über die nötige Entscheidungsgewalt verfügen. Die stille Post hat in Favoriten Hochsaison, häufig richtet man sich Dinge über die Bande aus.

Weil Werner darüber Bescheid weiß, kann er sich getrost zurücklehnen, bis die andere Seite die dazu nötigen acht Millionen aufbringen kann. Derzeit erinnert die Situation an eine Forderung zum Duell, zu dem man allerdings nur mit einem Holzschwert erscheint. Daher benötigt es einen Schulterschluss, um wieder Ruhe in den Verein zu bekommen. Zumindest so lange, bis die Patt-Situation aufgelöst wird - was im Laufe des Jahres geschehen soll und auch muss.

Stadionverkauf

Unterdessen gilt es auf sportlicher Ebene einen Trainer und neue Spieler zu finden, was in den Bereich von Jürgen Werner fällt. Der wiederum möchte seine Entscheidungen absichern und bindet Präsident Kurt Gollowitzer und Finanz-Vorstand Harald Zagiczek in seine Überlegungen ein. Auch deshalb, weil er dazu ein Budget benötigt.

Unterm Strich steht und fällt fast alles mit dem Stadionverkauf. Gelingt er, kann sich die Austria wieder einiges leisten, wenngleich sie nicht gerettet wäre, sondern nur aus dem Gröbsten raus.