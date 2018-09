Untypischer Kicker Hinteregger: "Genieße oft die Langeweile"

Martin Hinteregger ruht in sich. Klar der Blick, breit das Grinsen. „Wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit man dadurch gewinnt?“ Dann nämlich, wenn man nicht dem Trend folgt, nicht ständig im Internet zappelt, online sein muss, permanent auf sein Smartphone starrt.

Hinteregger verzichtet auf all das und schwimmt gegen den Trend. Nicht mit Absicht, um ein Statement abzugeben, sondern aus Überzeugung und für seine Lebensqualität. „Ich genieße oft die Langeweile.“

Hinteregger lebt mehr in der analogen als in der digitalen Welt. Und das tut ihm offenbar ganz gut. Während seine Fußballer-Kollegen in der Kabine ihre Handarbeit auf dem Mobiltelefon perfektionieren, sitzt der Verteidiger daneben, schaut in die Luft oder plaudert mit jemandem, der gerade ebenfalls kein Handy bei der Hand hat. „Ich lasse mich dadurch nicht ablenken.“ Informationen der Teamführung an die Spieler werden mittlerweile via Whatsapp-Gruppen mitgeteilt. Hinteregger wird gesondert informiert, weil er weder ein Smartphone noch Whatsapp besitzt. Bei Augsburg schlüpfte Kollege Kevin Danso in die Rolle des Kuriers, beim ÖFB sagt Teammanager Mario Margreiter dem 26-Jährigen höchstpersönlich, wo es langgeht.