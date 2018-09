Eine Premiere für Teamchef Foda im achten Spiel

Neuer Bewerb, neues Glück. Erstmals in der Ära von Teamchef Franco Foda werden für einen Sieg auch wirklich drei Punkte vergeben. Österreich startet in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/live auf ORFeins, KURIER.at-Liveticker)in die neue Nations League, das Kribbeln in der Magengegend ist nicht nur bei den Spielern vorhanden, auch der Teamchef verspürt schon den Unterschied zwischen Test- und Bewerbspiel: „Wir sind alle sehr fokussiert, das habe ich in den vergangenen Tagen bemerkt.“

Zum zweiten Mal unter Foda absolviert das Team ein Auswärtsspiel, in Zenica erwartet die Österreicher eine aufgeheizte Stimmung im Vergleich zum 4:0-Sieg im März in Luxemburg. „Sie haben ein fanatisches Publikum, das sie nach vorne peitscht. Wir wissen das, müssen daher ruhig bleiben und versuchen, von Anfang bis zum Ende unser Spiel durch zu ziehen“, so Fodas Forderung an seine Schützlinge.