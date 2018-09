"Edin Dzeko hat keine Schwächen"

Es begab sich im Marassi-Stadion zu Genua, Sampdoria duellierte sich mit AS Roma, es lief die erste Minute der Nachspielzeit. Edin Dzeko lauerte im Strafraum auf den Ball, hechtete und traf zum 1:1. „So lange er hier ist, werde ich ihn einsetzen“, sagte sein Trainer Eusebio Di Francesco später, das klang schicksalsergeben, aber auch ein klein wenig trotzig.

Di Francesco macht keinen Hehl daraus, dass er auf Dzeko nicht verzichten möchte. Kein Wunder nach einer Saison mit 39 Toren des Bosniers, das hatte in 90 Jahren Klubgeschichte kein Zweiter geschafft, nicht mal der ewige Roma-Kapitän Francesco Totti.

Mit Romas gefeiertem Helden Dzeko bekommt es Österreichs Nationalteam am Dienstag zu tun. Über Dzeko gibt es noch eine nette Anekdote mit Österreich-Bezug zu berichten: 2007 bot ihn die Agentur Stars&Friends, vertreten durch Jürgen Werner, der Wiener Austria an. Dzeko stürme damals in Tschechien. Aber Violett griff nicht zu. Ein Jahr später hingegen Felix Magath für Wolfsburg und fuhr gut damit. 2009 wurde auch dank der Dzeko-Tore Wolfsburg zum bisher einzigen Mal deutscher Meister.