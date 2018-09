Bosnien-Herzegowina: Tore aus der Problemzone

Drei Mal traf Österreich bisher auf Bosnien-Herzegowina, noch immer ist die Weste weiß mit einem Sieg und zwei Unentschieden. Das letzte Duell datiert aus dem Frühjahr 2015, als man in Wien nach einem Test freundschaftlich mit 1:1 auseinanderging.

Nun trifft man sich auf völlig neuem Terrain wieder, in der neu geschaffenen Nations League. In der Gruppe mit Bosnien und Nordirland gilt Österreich durchaus als Favorit auf Platz eins, doch auch der aktuelle Gegner rechnet sich etwas aus. Nachdem Bosnien in der Qualifikation für die WM 2010 und die EURO 2012 jeweils im Play-off an Ronaldos Portugal gescheitert war, feierte man im Oktober 2013 den größten Erfolg – erstmals in der Geschichte des seit dem Jahr 1992 unabhängigen Staates gelang die Qualifikation für ein großes Turnier, die WM 2014 in Brasilien.