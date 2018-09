Erfolgsformel für das Nationalteam in der Nations League

Sonnenschein herrscht aktuell rund ums Team. Bei bestem Sommerwetter wurde gestern noch einmal in Bad Waltersdorf trainiert, dabei blickte man durchwegs in strahlende Gesichter. Guten Mutes hebt das Nationalteam somit heute in Graz Richtung Sarajewo für das Nations-League-Spiel am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica ab.

Nach dem Sieg der Bosnier in Nordirland möchte das Team von Franco Foda wiederum drei Punkte in der Fremde holen. Es gibt gute Gründe, weshalb dies gelingen könnte:

Variantenreich

Gleich, ob der Teamchef bei seinem Pflichtspieldebüt mit einer Dreier- oder Viererabwehr verteidigen lässt, jeder Spieler scheint um seine Aufgabe zu wissen. Nicht nur im System wirkt man flexibel, auch im Spiel ändert man die Ausrichtung, reagiert flott auf neue Gegebenheiten. „Das gelingt uns schon ganz gut“, meint etwa David Alaba. „Wir können jederzeit mit drei oder vier Verteidigern spielen“, macht sich Abwehrchef Sebastian Prödl keine Sorgen. „Die Dreierkette macht uns defensiv um ein Stück noch stabiler“, findet Martin Hinteregger.

Qualität

„Nehmen wir das Schweden-Spiel her. Da haben wir in der Pause gewechselt, und es hat gut geklappt, das Niveau wurde sogar besser“, meint Prödl, der in der Pause selbst in der Kabine blieb. Er spricht die große Qualität im Kader an, die Konkurrenz, die bei jedem die Sinne belebt und dem Teamchef die Entscheidung erschwert. Louis Schaub ist ein Leidtragender, obwohl er bei Köln gute Auftritte hingelegt hat. „Auf der rechten Flanke gibt es noch einen Sabitzer oder Lazaro, das ist eben nicht einfach“, arrangiert sich der Ex-Rapidler derzeit mit seiner Joker-Rolle.

Selbstvertrauen

Sechs Siege in sieben Spielen machen Mut. „Vor allem, weil die Auftritte auch gut waren“, erklärt Hinteregger. Das schaut schon ganz gut aus.“ Das kollektive Selbstvertrauen versprüht Prödl: „Wir wollen drei Punkte aus Zenica mitnehmen. Das ist unser Ziel.“