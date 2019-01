Transferticker: Prominenter Trainingsgast bei der Austria

12.1. Die Austria trainierte am Samstag erstmals im Freien und mit Ball am Trainingsgelände der Generali-Arena trainiert. Mit dabei ein neues Gesicht - Sebastian Boenisch. Der polnische Ex-Teamspieler (14 Einsätze) hat bereits viele namhafte Klubs in seiner Vita, spielte für Schalke, Bremen oder Leverkusen. Der Defensivallrounder, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, lebt seit einiger Zeit in Wien. Sportdirektor Ralf Muhr: „Sebastian ist jetzt einmal bei uns im Training dabei und dann werden wir weitersehen. Er ist auf Vereinssuche und somit geben wir uns und ihm diese Möglichkeit.“ Erstmals wieder mit dabei waren auch Dominik Fitz und Alexandar Borkovic. Das Duo musste Anfang Jänner beim Bundesheer einrücken, durfte die Kaserne jetzt erstmals verlassen. Und auch Alexander Grünwald (Schulter-OP) und Petar Gluhakovic (im Aufbau nach Kreuzbandriss) trainierten mit der Mannschaft, wenngleich beide noch sehr zurückhaltend.