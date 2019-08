Transfer-Ticker: Frankfurt verpflichtet Ex-Wolfsburger Dost

24.8. Ein junger Norweger, der sich zu Ehren seines Idols in Lionel Messi umbenannt hat, ist in seiner Heimat zu einem Viertliga-Verein gewechselt. Wie die norwegische Zeitung Verdens Gang (VG) berichtet, spielt der 16-Jährige künftig für eine Nachwuchsauswahl des Klubs IK Junkeren in Bodö. Einst hieß er Daniel Are Knutsen, bewunderte Messi aber so sehr, dass er sich zur Namensänderung entschloss. Die zuständige Steuerverwaltung genehmigte das in diesem Jahr. "Ich hatte den Plan schon eine ganze Weile, den Namen zu ändern. Lionel Messi ist mein größtes Idol", betonte der norwegische Messi im Gespräch mit der Zeitung. Erwartungen wegen des großen Namens trat er aber direkt entgegen. "Ich versuche, so gut ich kann auf seine Weise zu spielen", sagte er. "Einige Ähnlichkeiten wird man sicherlich erkennen, aber das Talent ist wohl nicht gleich groß." Er verfüge aber durchaus über eine ähnliche Ballführung und auch ein gewisses Tempo auf dem Platz.