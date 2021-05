Trainer, Sportchef, Kaderplanung: Die To-do-Liste der Austria

Deal mit Insignia

Die erste Rate des strategischen Partners „Insignia“ in der Höhe von drei Millionen Euro ist nach wie vor nicht eingetroffen, die Unternehmensgruppe hat obendrein bislang keinen Sponsor an Land gezogen. Im August wäre die nächste Rate fällig – und zwar in Höhe von vier Millionen Euro. Klar ist, dass die Geduld der Verantwortlichen langsam am Ende ist. Die Frage ist: Was passiert mit der neu gegründeten Marketing-GmbH, in der man mit Insignia internationale Sponsoren an den Klub binden möchte? Austria-Vertreter in dieser GmbH ist Markus Kraetschmer. Bleibt er in dieser? Wird diese fortgeführt?