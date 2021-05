Die Austria verliert in Ried und verschenkt den Gruppensieg

In St. Pölten wurde es erst nach einer derben Attacke laut: Yoda sah Rot (77.). Der erste SKN-Sieg nach 13 Spielen gelang dennoch nicht.

Weil in Ried Ante Bajic zum 2:2 traf (91.), war die steirische Abwehrschlacht in Unterzahl plötzlich von Bedeutung: Robert Ljubicic vergibt in Minute 90 und 93 den SKN-Ausgleich. Schlägt die Austria noch zurück? Im Gegenteil. Manuel Kerhe schießt Ried in letzter Sekunde zum 3:2 und zementiert die Veilchen auf Platz zwei ein.