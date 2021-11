Tore von Lienhart, Ljubicic und Gregoritsch in Deutschland

Drittes Saisontor

Lienhart gelang in der 51. Minute mehr mit der Schulter als dem Kopf sein drittes Saisontor. In der Schlussphase rutschte der Innenverteidiger allerdings in einem entscheidenden Moment aus und verschaffte so Milos Pantovic aus dem Mittelkreis den sehenswerten Treffer zum 2:1 für die Bochumer. Der Rückstand des Dritten Freiburg auf Borussia Dortmund wuchs auf acht Punkte an, denn der BVB verwandelte einen 0:1-Rückstand bei Wolfsburg in einen 3:1-Sieg.

Der österreichische VfL-Keeper Pavao Pervan machte beim zweiten Treffer von Donyell Malen in der 55. Minute keine überragende Figur, beim Elfmeter-Treffer von Emre Can (35.) zuvor hatte sich der Wiener in die falsche Ecke geschmissen. Ab der 73. Minute gab Tormaschine Erling Haaland sein Comeback im BVB-Dress - acht Minuten später stellte er aus kurzer Distanz den Endstand her.

Das Derby Köln gegen Gladbach war eine wechselhafte Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach dem Premierentor von Ljubicic, der per Direktabnahme unhaltbar in die obere Ecke traf, glich erst Jonas Hofmann (74.) für die "Fohlen" von Trainer Adi Hütter aus. Mark Uth (77.) und Ondrej Duda (78.) verwandelten das ausverkaufte RheinEnergie Stadion dann aber in ein Tollhaus.