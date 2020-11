The Show must go on: Rapid spielt nach dem Terror gegen Dundalk

Oft sind es die kleinen Zeichen, die zeigen, dass sich viel verändert hat: Christoph Peschek trägt vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Dundalk – wohl zum ersten Mal in seinen sechs Jahren als Rapid-Geschäftsführer – nicht die grüne Klub-Krawatte, sondern eine schwarze. Die Trauer um die Opfer des Terroranschlags soll bei den Grünen auch in der passenden Farbe gezeigt werden.

„In Wien, in der Heimatstadt unseres Vereins, ist etwas Schreckliches passiert. Aber wir werden uns nicht in die Knie zwingen lassen“, betont Peschek. Um 18.55 Uhr, also nicht einmal drei Tage nach dem Angriff in der Innenstadt, wird nur acht Kilometer entfernt die erste öffentliche Veranstaltung in Wien angepfiffen.

Geisterspiel mit Polizeischutz

Nach den vielen Gesprächen mit den Behörden über Covid-19-Konzepte war plötzlich auch noch die Terrorgefahr bei einem Fußballspiel zu eruieren. „Die Sicherheitslage lässt laut den Behörden das Spiel zu. Es gibt für beide Mannschaften und rund um das Stadion verstärkten Polizeischutz. Das gesamte Areal wird bereits jetzt verstärkt überwacht“, kündigt Peschek für das Geisterspiel an.