In der Champions League sind die Salzburger Teilzeit-Arbeiter

Neun Salzburger zu vier Bayern – so lautete das Spielerverhältnis im Red-Bull-Strafraum bei einem Eckball der Gäste in der 79. Minute. Trotzdem konnte Jerome Boateng praktisch ungehindert zum vorentscheidenden 3:2 einköpfeln. Wie schon bei Atlético Madrid (2:3) fiel das dritte Gegentor nach einer Ecke, bei der sich die Salzburger erneut wie Anfänger anstellten. Das erste Duell mit dem Titelverteidiger endete schlussendlich 2:6. Das ist die höchste Europacup-Niederlage der Salzburger in der Ära Red Bull (also seit 2005).