"Tag der offenen Tür" in Salzburg: Bayern-Gala und Alaba-Super-Gau

Die deutsche Presse zollte den Salzburgern zwar Respekt für die Leistung, hob aber auch die Leistung der Bayern heraus. Überschattet wurde das Spiel natürlich vom Terroranschlag in Wien, nur knapp 24 Stunden zuvor.

Kicker:

"Starkes Salzburg verliert am Ende überdeutlich. Scheibenschießen in der Schlussphase: Flick feiert Jahrestag mit Offensivspektakel. Das 6:2 bei RB Salzburg setzte die Rekord-Serie der Bayern fort - war aber bei weitem nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt."