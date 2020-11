Salzburgs 2:6 gegen Bayern: "Dafür gibt es keine Entschuldigung"

Die Salzburger waren im dritten Gruppenspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Bayern München an der Sensation dran. Doch am Ende verließen Österreichs Meisterkicker die Red-Bull-Arena mit hängenden Köpfen. Der Umgang mit dem schmerzhaften 2:6 fiel ihnen sichtlich schwer, hatten sie doch den Favoriten über weite Strecken in Verlegenheit gebracht. "Das 2:6 ist nicht das, was wir verdient haben", meinte Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai nach der zweiten Niederlage in der Champions League in Folge.

Von der Schlussphase mit vier Gegentoren war nicht nur Jesse Marsch gezeichnet. "75 Minuten lang waren wir überragend. Es ist schade, am Ende so hoch zu verlieren. Die Jungs haben über ihrer Grenze gespielt", sagte der Trainer der Salzburger: "Es war wie ein Dammbruch. Erst ein Loch und dann kommt viel daher."