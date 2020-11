Spätes Debakel: Salzburg verliert gegen Titelverteidiger Bayern

Anders als die ÖFB-Cup-Spiele wurde das dritte Gruppenspiel trotz der Staatstrauer in Österreich nicht abgesagt. Aber natürlich stand dieses Spiel im Zeichen der Trauer um die Opfer des Terroranschlags von Wien. Beide Mannschaften traten mit Trauerflor an, vor dem Anpfiff gab es eine Gedenkminute. „Pray for Vienna“ („Beten für Wien“) stand auf dem einzigen Transparent im Stadion. Auf die Lichtshow beim Einlaufen und die Tormusik wurde verzichtet.