ÖFB-Cupspiele am Dienstag und Mittwoch werden doch abgesagt

Am Dienstagvormittag hieß es noch: Nach dem Terroranschlag in der Bundeshauptstadt sollen die am Dienstagabend in Wien angesetzten Achtelfinal-Spiele des ÖFB-Cups wie geplant stattfinden. Die Austria hätte in ihrer Heimstätte in Wien-Favoriten den TSV Hartberg empfangen sollen, in Wien-Floridsdorf der FAC Austria Klagenfurt. Am Abend ruderte Veranstalter ÖFB aber zurück und sagte die gesamte Cup-Runde ab.

"Die Bundesregierung hat empfohlen, der Intention der Staatstrauer Rechnung zu tragen und alle Veranstaltungen in den kommenden drei Tagen abzusagen. Diesem Wunsch kommen wir als ÖFB selbstverständlich nach, dementsprechend werden auch die für Dienstag und Mittwoch angesetzten Begegnungen im UNIQA ÖFB Cup nicht stattfinden", wird ÖFB-Präsident Leo Windtner in einer Aussendung des Verbandes zitiert.