Am Montagabend kursierte ein Videoclip im Internet: Zu hören ist, wie ein Wiener dem Attentäter aus dem Fenster laut „Schleich dich, du Oaschloch!“ hinterher ruft. So ist Wien: Wir hängen sogar einem Terroristen noch während der Tat eine Goschen an.

Und auch so ist Wien: Drei Wiener (mit Migrationshintergrund) bringen Verletzte unter Einsatz ihres Lebens in Sicherheit. Tausende Wiener bieten in den sozialen Medien ihre Wohnungen als sichere Unterkunft an. Lokale und Hotels öffnen ihre Türen. In Theatern und Konzerthäusern werden spontan Zugaben gegeben, um den festsitzenden Menschen Mut zu machen und die Zeit zu verkürzen.

Während des Anschlags lief im ORF eine Folge der Serie „Vienna Blood“. Man kann das als sehr makabren Zufall sehen. Oder als ermutigendes Zeichen nehmen: So ist unser Wiener Blut – wir lassen uns nicht unterkriegen, niemals, von keinem Oa... loch.