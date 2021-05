Teure Schiri-Fehler beim Pfeifkonzert um die Europacup-Millionen

Platz 2 Der Alles-oder-nichts-Platz. Der Vizemeister hat die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren. Fliegt er in Runde 2 raus, kann er sich für die Europa League qualifieren. Fliegt er auch dort gleich in Runde 3 hinaus, hat er noch die Chance, sich für die neue Conference League zu qualifizieren. Scheidet er dort im Play-off aus, spielt er in keiner Gruppenphase der drei Bewerbe, die drei Europacup-Heimspiele waren das Trostpflaster.

Platz 3 Der Sicherheitsplatz, dank des Doubles von Salzburg. Der Dritte kann sich (mit dem „Cupsieger-Startplatz“) für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren, für die es trotz Corona-Krise mehr Geld (um wie viel ist noch offen) geben soll.

Scheitert der Dritte im Play-off, spielt er in der Gruppenphase der Conference League. Im neuen Bewerb soll es rund drei Millionen Euro Antrittsprämie geben. Das wäre nur etwas weniger, als in der Europa League kassiert wurde. Bei den Punkteprämien wird das Minus im Vergleich größer.