Europa League: Kann Sturm daheim auch gegen Roter Stern punkten?
In der Europa League gab es daheim in dieser Saison noch keine Niederlage. Gibt es für Sturm auch gegen Roter Stern Punkte? Und spielt Arnautovic?
Vier Punkte holte Meister Sturm Graz in der laufenden Europa-League-Saison. Allesamt vor eigenem Fan-Anhang: 2:1 gegen die Glasgow Rangers, 0:0 gegen den Premier-League-Klub Nottingham.
Bereits sieben Zähler hat Gegner Roter Stern Belgrad (Anpfiff: 18.45 Uhr, Sky) erworben. Die Serben kamen mit einem großen Fan-Anhang - und mit ÖFB-Rekordtorschützen Marko Arnautovic, der zumindest im Kader ist.
