Nun ist es fix: Altachs Fabio Ingolitsch ist der neue Sturm-Trainer
Der KURIER berichtete seit Tagen und nach der Absage von Ried-Trainer Max Senft lag es auf der Hand: Der neue Sturm-Trainer und damit Nachfolger von Meistertrainer Jürgen Säumel heißt Fabio Ingolitsch.
Der 33-jährige Ingolitsch konnte auch kostengünstiger aus seinem Vertrag von Altach losgeeist werden, sein Kontrakt wäre nur bis Sommer gelaufen.
Max Senft ist bei Ried bis 2027 gebunden und hat zudem noch eine Klausel im Vertrag. Am Ende blieben nur Senft und Ingolitsch zur Auswahl.
Nun hat man sich mit Ingolitsch geeinigt. Sturm kann damit seinen neuen Chefcoach vor dem Trainingsstart am 2. Jänner präsentieren.
Im zweiten Anlauf
Ingolitsch stand bereits einmal auf dem Wunschzettel von Sturm. Im Vorjahr wollte der damalige Sportchef Andreas Schicker den Salzburger an die Mur lotsen - jedoch nur für die Zweiermannschaft.
Und Fabios Bruder Sandro verteidigte von 2020 bis 2023 bei Sturm, ehe er zu Altach wechselte.
