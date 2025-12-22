Entscheidung vor Weihnachten: Sturms Meister-Trainer Säumel muss gehen

Nun ist es auch offiziell: Jürgen Säumels Zeit als Sturm-Trainer ist vorbei. Der 41-Jährige muss nach tiefgreifenden Analysen seinen Trainerstuhl verlassen. Der derzeitige erfolgreiche Ried-Trainer Max Senft hat gute Karten auf die Nachfolge, mit ihm wird verhandelt, aber laut KURIER-Informationen auch mit einem zweiten Bundesliga-Trainer. Vor rund einem Monat hatte Säumel erst Bilanz über seine einjährige Tätigkeit als Sturm-Trainer gezogen. Hatte auf schöne Erfolge, aber auch bittere Niederlagen und verpasste Chancen zurückgeschaut. Und auf seine Arbeit, wie er aufgrund vieler Abgänge immer wieder eine Mannschaft neu formen musste.

Erst Anfang Dezember ist Säumel erstmals lautstark geworden, machte nicht nur zum wiederholten Mal auf den geschwächten Kader aufmerksam, sondern auch auf interne Probleme. Säumel, als Aktiver der jüngste Kapitän der Sturm-Geschichte, wurde ausgerechnet nach dem 2:1-Derbysieg gegen den GAK laut, vor allem der Zwist mit dem für den Kader verantwortlichen Sportchef Michael Parensen wurde damit nach außen getragen. Der Deutsche dürfte bei Sturm bleiben, hat den internen Machtkampf für sich entschieden.

Gegen Roter Stern (0:1) bot allerdings Sturm eine gute Leistung, beim Abschluss gegen die Austria (1:3) war wieder einmal wenig vom oft zitierten Sturm-Geist zu sehen - zu müde war das Team nach einem anstrengenden Herbst. Bitter: Damit haben die Steirer alle vier Duelle mit den beiden Wiener Großklubs verloren. Fakt ist aber auch, dass die Steirer noch alle Meisterschancen haben und im Cup noch dabei sind.