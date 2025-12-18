Verstärkung für den Meister? Stürmerjuwel soll kommen

Sturm wurde im Herbst nicht wirklich seinem Namen gerecht. Im Angriff herrschte zumeist Flaute, die besten Torschützen aus der vordersten Linie kamen allesamt lediglich auf drei Liga-Tore. Einer davon, Leon Grgic , fällt noch dazu mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. In der Europa League gingen die steirischen Stürmer allesamt leer aus.

Nun soll Verstärkung kommen. Wie der KURIER erfuhr, ist Sturm am 19-jährigen Aldin Jakupovic dran, einem pfeilschnellen Stürmer. Die Grazer hatten den Slowenen bereits im Sommer verpflichten wollen, der Youngster entschied sich aber, noch in der Heimat zu bleiben, um Spielzeit zu bekommen. Der Plan ging auf: Zuletzt ging Jakupovic auf NK Bravo auf Torejagd und zählt mittlerweile zu den besten Stürmern der besten Liga des Landes.

In seiner Heimat wird Jakupovic bereits mit Benjamin Sesko verglichen, der mittlerweile bei Manchester United gelandet ist.