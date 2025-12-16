Leihweise Rückkehr: Sturm begrüßt Liebling der Fans in Graz
Vor einem Jahr kaufte Köln um zwei Millionen Jusuf Gazibegovic. Am Anfang lief es für den kampfstarken Außenverteidiger noch.
Doch nach dem Aufstieg und einem Trainerwechsel ging nichts mehr für den 25-Jährigen, der bei Sturm Erfolge am laufenden Band gefeiert hatte.
Jetzt kehrt der Bosnier zurück nach Graz.
Nach 13 Partien für die Kölner wurde ein Leihvertrag bis Sommer unterschrieben.
Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen sagt: "Mit Jusuf Gazibegovic bekommen für das kommende Halbjahr einen Spieler, der beide Außenverteidigerpositionen auf sehr hohem Niveau abdecken kann, der unseren Verein und unseren Spielstil bestens kennt und einen echten Mentalitätsspieler, der uns mit all seinen Fähigkeiten sehr gut tun wird."
Der bei den Fans sehr beliebte Gazibegovic betont: „Jeder weiß, wieviel mir der SK Sturm bedeutet, was für eine großartige Zeit ich hier hatte und dass ich stets verfolgt habe, was sich in Graz so tut. Als sich die Chance ergeben hat, leihweise zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen."
