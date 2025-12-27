Trainersuche in Graz: Jetzt verhandelt Sturm mit Liga-Konkurrent

Fußball-Meister Sturm Graz befindet sich wie vom KURIER berichtet in Gesprächen mit dem Ligarivalen SCR Altach über einen möglichen Wechsel von Cheftrainer Fabio Ingolitsch. Die Grazer hätten am Freitagabend erstmals Kontakt aufgenommen, bestätigte Altachs Sportdirektor Philipp Netzer der APA. Der 33-jährige Ingolitsch steht bei den Vorarlbergern noch bis Sommer unter Vertrag. "Es sind noch Details zu klären", sagte Netzer. "Es muss auch für uns Sinn machen, das ist klar."

Sturm war auf der Suche nach einem Nachfolger für Meistertrainer Jürgen Säumel, von dem sich der Club kurz vor Weihnachten getrennt hatte, zuvor auch bei der SV Ried wegen Maximilian Senft vorstellig geworden. Der Vertrag des 36-Jährigen beim Aufsteiger läuft allerdings noch bis Sommer 2027. Die Ablöse desselben könnte also kostenintensiver sein als jene von Ingolitsch. Ein Sturm-Sprecher bestätigte der APA am Samstag, dass Gespräche geführt werden. "Verhandlungen mit Kandidaten laufen, es ist aber noch keine Einigung in Sicht." Netzer berichtete von mehreren Telefonaten mit den Grazern. "Es ist aber noch nichts Konkretes. Wir können nicht sagen, wir stehen kurz vor dem Abschluss", betonte der Ex-Profi am Samstagabend. "Es schaut jetzt nicht so aus, als würden wir in den nächsten 24 Stunden eine Einigung erzielen."

Altach als Sprungbrett Er spüre Verständnis vonseiten seines Trainers, versicherte Netzer. Wenn es für den Club Sinn mache, sei man auch bereit, Ingolitsch den nächsten Schritt zu ermöglichen. "Es ist für ihn natürlich eine große Chance, eine gute Möglichkeit. Es ist auch für uns eine gewisse Wertschätzung, dass wir ihm eine Plattform geboten haben, sich weiterzuentwickeln." Ingolitsch hatte das Traineramt in Altach im Oktober 2024 angetreten, der Club hielt dem Salzburger auch nach dem erst in der letzten Runde geschafften Klassenerhalt die Treue. "Wir haben im Sommer gesagt, Fabio hat die volle Rückendeckung, das war die richtige Entscheidung", meinte Netzer. Die Altacher überwintern als Neunter zehn Punkte vor Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Auf die Rieder, die als Sechste derzeit das letzte Ticket für die Meistergruppe innehätten, fehlen fünf Zähler. "Für uns ist die sportliche Situation sehr wichtig. Wir wollen bestmöglich performen. Und es ist schon eine Zeit lang her, dass wir im Winter so dagestanden sind", sagte Netzer.