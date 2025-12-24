Säumel-Nachfolge: Kandidaten mit Sturm-Connections

Am 2. Jänner startet Sturm ins Frühjahr, beim Trainingsauftakt wird ein neuer Trainer und Nachfolger von Jürgen Säumel auf dem Platz in Messendorf stehen.

In der Pole Position steht freilich Max Senft , mit dem Sturm prinzipiell einig ist. Allerdings geht es noch um die Ablöse, die Ried fordert. Senft würde nicht nur zur Spielidee von Sportchef Michael Parensen passen, sondern auch einige seiner neuen Spieler bereits kennen.

Der 36-jährige Wiener hatte bereits Verteidiger Arjan Malic , dem er zum Debüt in der 2. Liga verhalf, und Stürmer Belmin Beganovic unter seinen Fittichen bei der SV Ried. Pikant: Senft absolvierte ausgerechnet mit Jürgen Säumel den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs.

Ein zweiter interessanter Bundesliga-Trainer steht ebenfalls noch zur Diskussion. Der ebenfalls erfolgreiche Altach-Trainer Fabio Ingolitsch steht nicht zum ersten Mal auf der Wunschliste der Grazer, Parensens Vorgänger Andreas Schicker wollte den mittlerweile 33-Jährigen schon für die 2. Mannschaft holen. Fabios Bruder Sandro Ingolitsch spielte bereits für Sturm.

Weniger Chancen werden einem Spieler mit größerer Sturm-Vergangenheit eingeräumt. Daniel Beichler wird auch wohl noch in Salzburg gebraucht.