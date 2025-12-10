Konfliktpause bei Sturm: Voller Fokus auf erstes "Entscheidungsspiel"

Bei Sturm gab es nach dem Aufschrei von Trainer Jürgen Säumel am Montag die von ihm geforderte Aussprache mit Präsident Christian Jauk. Ergebnis: Konflikte werden nicht mehr öffentlich ausgetragen. Deshalb sagt Säumel auch: „Der Fokus liegt auf dem Spiel gegen Roter Stern Belgrad.“

Und in diesem Europa-League-Match am Donnerstag (18.45 Uhr, Servus TV, Sky) setzt Säumel auf „aggressives Attackieren nach vorne, ein Kollektiv auf dem Platz, das füreinander da ist, und mutige Entscheidungen.“ "Passen viele Dinge nicht" Säumel hatte am Sonntag nach dem Derby-Sieg gegen den GAK gepoltert. „Im Verein passen viele Dinge nicht.“ Fakt ist, dass er damit nicht nur, aber vor allem seine Kontroversen mit Sportchef Michael Parensen meint, auch wenn der Deutsche für die von Säumel seit Monaten kritisierte Transferpolitik hauptverantwortlich ist. Fakt ist aber auch, dass Sturm Geld vor allem fürs neue Trainingszentrum in Puntigam braucht und deshalb in puncto Transferpolitik nicht auf Rosen gebettet ist.

Freilich bei der Weihnachtsfeier am Montag sah man Säumel und Parensen nicht zusammen. Es gab bereits eine klubinterne Aussprache der beiden Protagonisten im Beisein des Vorstands, die allerdings eher das Gegenteil des Gewünschten brachten. Fakt ist, dass Säumel mehrmals wie erwähnt öffentlich die Kaderzusammenstellung kritisierte, Parensen sah Schwächen im Spielsystem. Dies tat er aber nie öffentlich - auf dieser Ebene stärkte er dem Trainer sogar den Rücken.