Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Saison-Ende für Sturms Grgic

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 16. RUNDE: SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - GAK
Nach mehreren Untersuchungen herrscht Klarheit: Leon Grgic erlitt im Spiel gegen den GAK einen Kreuzbandriss.
Von Harald Ottawa
09.12.25, 12:13
Nach weiterführenden Untersuchungen herrscht bei Leon Grgic Gewissheit: Der Sturm-Angreifer erlitt im Spiel gegen den Stadtrivalen GAK einen Kreuzbandriss und wird sich noch dieser Woche einer Operation unterziehen,. Die Saison ist für den 19-Jährigen beendet. 

"Er ist trotz seines jungen Alters ein wichtiger Teil unserer Mannschaft, so ein Rückschlag ist für einen jungen Spieler besonders bitter", sagt Sturms Sportgeschäftsführer Michael Parensen

