Der neue Trainer in Graz: Fabio Ingolitsch schreibt Sturm-Geschichte

Am Dienstag wurde Fabio Ingolitsch bei Sturm Graz feierlich präsentiert. Der Salzburger ist mit 33 Jahren nicht nur gegenwärtig der jüngste Bundesliga-Trainer, sondern schreibt in Graz Geschichte.

Seit Bestehen der Bundesliga (seit 1974) hatte Sturm Graz noch keinen jüngeren Cheftrainer.

Drei Trainer waren 36: Franco Foda, als er die Steirer 2002 zum ersten Mal übernahm, Peter Hyballa zu Saisonbeginn 2012/2013 und Nestor El Maestro bei seinen Amtsantritt 2019.

Oldie Gress

Die unmittelbaren Vorgänger von Ingolitsch waren auch weit entfernt vom Pensionsalter: Christian Ilzer wurde mit 42 Sturm-Trainer, sein Nachfolger Jürgen Säumel war frische 40. Der älteste Sturm-Trainer in der Liga-Historie war der Franko-Schweizer Gilbert Gress, der 2003 mit 61 Sturm übernahm. Nach zwei Monaten endete seine Amtszeit bereits. Nur wenige Monate jünger war ein erfolgreicherer Sturm-Trainer, als er 2002 die Steiermark verließ: Ivica Osim.