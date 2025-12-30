Fußball

Der neue Trainer in Graz: Fabio Ingolitsch schreibt Sturm-Geschichte

Wurde am 30.Dezember präsentiert: Fabio Ingolitsch
Fabio Ingolitsch ist mit 33 Jahren der jüngste Cheftrainer bei Sturm Graz der Bundesliga-Geschichte.
Von Harald Ottawa
30.12.25, 20:00
Am Dienstag wurde Fabio Ingolitsch bei Sturm Graz feierlich präsentiert. Der Salzburger ist mit 33 Jahren nicht nur gegenwärtig der jüngste Bundesliga-Trainer, sondern schreibt in Graz Geschichte.

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch: "Das ist keine One-Man-Show“

Seit Bestehen der Bundesliga (seit 1974) hatte Sturm Graz noch keinen jüngeren Cheftrainer. 

Drei Trainer waren 36: Franco Foda, als er die Steirer 2002 zum ersten Mal übernahm, Peter Hyballa zu Saisonbeginn 2012/2013 und Nestor El Maestro bei seinen Amtsantritt 2019. 

Oldie Gress

Die unmittelbaren Vorgänger von Ingolitsch waren auch weit entfernt vom Pensionsalter: Christian Ilzer wurde mit 42 Sturm-Trainer, sein Nachfolger Jürgen Säumel war frische 40. Der älteste Sturm-Trainer in der Liga-Historie war der Franko-Schweizer Gilbert Gress, der 2003 mit 61 Sturm übernahm. Nach zwei Monaten endete seine Amtszeit bereits. Nur wenige Monate jünger war ein erfolgreicherer Sturm-Trainer, als er 2002 die Steiermark verließ: Ivica Osim

