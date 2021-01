Sturm jubelt mit dem unerwarteten Stürmer Jakob Jantscher

Doch Jantscher erfand sich eine Reihe weiter vorne noch einmal neu: Sechs Tore und sieben Vorlagen sind die Werte eines gelernten Mittelstürmers. Nur in seiner Hoch-Zeit als Torschützenkönig (2012) für Salzburg am linken Flügel war der Steirer so gefährlich.

Über Moskau, Nijmegen, Luzern und Rizespor ging es 2018 zurück zum Stammverein. Am Samstag kann Sturm mit Jantscher in Altach wieder ganz nach oben blicken.