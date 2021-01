Salzburg sucht den Rhythmus für Europa, Wolfsberg die Torgefahr

Wenn man im Frühjahr in drei Bewerben engagiert ist, dann hat man keine Zeit zum Verschnaufen. So geht es auch Salzburg: Auf das Auswärtsspiel am Sonntag in Altach (2:0) folgt am heutigen Mittwoch das Heimspiel gegen Ried (18.30 Uhr), bevor es am Samstag in Hartberg weitergeht. Aber beim Serienmeister sind das Spieler und Trainer gewohnt: Zum vierten Mal in Serie überwintern die Salzburger im Europacup. Auch im ÖFB-Cup ist der Titelverteidiger noch dabei. Im Viertelfinale kommt Anfang Februar die Austria in die Red-Bull-Arena.