Sturm gegen Rapid: Sechs Trümpfe im Doppelpack um den Vizemeister

In den vergangenen beiden Saisonen hat sich Rapid Platz zwei erspielt, heuer läuft hinter dem ewigen Dominator Salzburg alles für Sturm. Oder doch nicht?

„Ich traue uns einen Sieg in Graz zu, weil wir uns seit dem 2:2 im Februar deutlich gesteigert haben. Und dann würde es noch spannend werden“, sagt Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer mit Blick auf die fünf Punkte Rückstand vor dem Osterduell am Sonntag (14.30 Uhr). Nur eine Woche später kommt es in Wien zum Wiedersehen mit Sturm.

Welche Spieler werden den Kampf um den Vizemeister entscheiden? Der KURIER beleuchtet die Rolle von je drei Schlüsselkräften bei Sturm und Rapid: