Freude über das Dibon-Comeback bei Rapid: "Ich hatte Gänsehaut"

Also musste er sich einer weiteren OP unterziehen. Nach einer Athroskopie war er wieder für Wochen auf Krücken angewiesen. „Das war meine letzte OP. Wenn ich nicht mehr der Alte werde, ist Schluss“, stellte Dibon sein Karriereende in den Raum.

Dennoch habe er nie aufgegeben. „Ich habe jeden Tag daraufhin gearbeitet, dass ich da bin, wenn ich gebraucht werde.“ Dass bei seiner Rückkehr am Sonntag wegen insgesamt 17 Ausfällen viele Youngsters aus der zweiten Mannschaft in der Bundesliga im Kader standen, entlockte Dibon ein Schmunzeln. „In der Kabine waren tatsächlich viele, mit denen ich in den letzten Wochen in der zweiten Mannschaft gespielt habe.“

Trotz deren Unerfahrenheit und des Drucks des WAC in der zweiten Hälfte gelang Rapid der Sieg. „Das zeichnet eine Mannschaft aus. Wir haben das Herz am richtig Fleck gehabt. Als es fußballerisch nicht so gelaufen ist, haben wir voll gekämpft, damit wir es rüberbringen.“