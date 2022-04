Rapid-Sportchef Barisic: "Bis zur Pension schaff' ich den Job nicht"

Das Ende der Transferzeit haben Sie als intensivste Phase ihres Fußballerlebens bezeichnet. Muss sich ein Rapid-Sportdirektor am Rand eines Burn-outs bewegen?

Mir ist aufgefallen, was Max Eberl in dieser Position bei Gladbach passiert ist. Und ich hab’ mir gedacht: Bis zur Pension schaff’ ich diesen Job nicht. Das Wichtigste ist, dass du glücklich mit deiner Aufgabe bist und dass du ein dickes Fell hast. Ich werde künftig auch mehr auf mich aufpassen, aber meine Position gibt das nicht immer her.