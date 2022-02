Rapid-Sportchef Barisic: "Werde mein Handy zusammenhauen"

Rapid verzeichnete aber nicht nur prominente Abgänge, sondern auch zumindest einen prominenten Zugang - Demir kehrte nach vorzeitiger Beendigung seines Leihvertrags beim FC Barcelona zurück. Wunderdinge dürfe man vom ÖFB-Teamspieler aber keine erwarten, betonte Barisic. „Man muss bedenken, dass er erst 18 Jahre alt ist. Wir wissen, er ist talentiert und hoch veranlagt, aber wir dürfen ihn nicht zu sehr unter Druck setzen.“

Demir hat laut Barisic im körperlichen Bereich nach wie vor Verbesserungsbedarf. „Er ist mit viel Freude dabei, hat aber einiges aufzuholen, vor allem, was den physischen Aspekt betrifft. So viel dürften sie in Barcelona in gewissen Bereichen nicht gearbeitet haben“, vermutete der Sportchef.

Reifer und kommunikativer

Dennoch habe Demir aus Barcelona einiges mitnehmen können, meinte Barisic. „Vielleicht ist er ein bisschen reifer und kommunikativer geworden. Er lacht wieder, er lacht mehr. Man merkt, dass er eine Freude hat, wieder daheim zu sein, bei seiner Familie zu sein und mit seinen Ex-Kollegen zu kicken.“ Demir stammt aus dem Rapid-Nachwuchs und soll als Vorbild für viele weitere Youngsters dienen. „Wir wollen unsere eigenen Jungen an die Kampfmannschaft heranführen, sie weiterentwickeln und mit ihnen in die Zukunft gehen“, kündigte Barisic an.

Rapid sei auch aufgrund der Pandemie weder in der Lage noch gewillt, hohe Ablösesummen zu bezahlen. Man setze auf den eigenen Nachwuchs und nehme dafür auch die Gefahr eines sportlichen Rückschlags in Kauf, beteuerte Barisic. „Was haben wir davon, sportlich erfolgreich zu sein, aber ein dickes Minus zu haben? Dafür bin ich nicht zu haben“, erklärte der Wiener. Das Gesamtziel sei, „sowohl sportlich als auch wirtschaftlich gut durch die Krise zu kommen“, sagte Barisic.