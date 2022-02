Der große Umbau in der Liga: Transferkarussell mit Abwurfgefahr

In den großen Ligen ist seit Montagabend Schluss, in Österreich steht das spannende Finale bevor. Eine Woche haben die Bundesligisten noch Zeit, um sich zu verstärken, oder Verkäufe mit Neuzugängen abzufedern. Am Montag, den 7. Februar, endet eine Transferzeit, die vor allem bei Rapid einiges verändert. Ein KURIER-Überblick:

Rapid

Auch am Montag, als in den Top-Ligen Transferschluss war, trudelten noch Millionen-Angebote aus dem Ausland in Hütteldorf ein.