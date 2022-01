Fünf-Millionen-Transfer: Salzburg holt Kristensen-Nachfolger

"Er hat sich beim FC Brügge in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und sich aus dem Nachwuchs bis in die erste Mannschaft hochgearbeitet", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund über den Zugang. Dieser bringe "im Gesamtpaket ausgezeichnete Voraussetzungen mit und passt perfekt in unser Anforderungsprofil". Van der Brempt meinte: "Ich werde sicher ein wenig Zeit brauchen, um mich hier zurechtzufinden. Aber ich habe ein gutes Gefühl und will viel erreichen."

Die Zeit wird er bekommen. Van der Brempt soll sich im Frühjahr an sein neues Umfeld gewöhnen, ab Sommer soll er dann Rasmus Kristensen ersetzen. Der Däne hat sich mit starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt, wird im Sommer wohl zu einem Top-Klub wechseln.