Mit Kara-Ersatz Druijf geht es für Rapid ins heiße Transferfinale

An einem großen Namen ist der LASK dran: Sportdirektor Radovan Vujanovic bestätigt, dass wegen Yevhen Konoplyanka bei Donezk angefragt wurde – allerdings wollten die Linzer selbst nicht so recht an einen Transfer glauben. Immerhin hat der Flügel 86-mal für die Ukraine gespielt und war Schalke 2017 12,5 Millionen wert.